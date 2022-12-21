Зеленский заявил, что прибыл в США, чтобы поблагодарить и продолжить сотрудничество для приближения нашей победы.
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Первые кадры из Вашингтона
Президент рассказал, что проведет ряд переговоров по укреплению стойкости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом будут говорить о сотрудничестве стран.
В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям,
– подчеркнул политик.
Зеленский прибыл в США / Фото Офиса Президента:
Первые кадры визита президента в Вашингтон: видео
Что известно о визите Зеленского
- 21 декабря президент совершил свой первый визит за границу с начала полномасштабного вторжения. Утром поездку Зеленского подтвердили в Офисе Президента, а прежде об этом написали западные СМИ.
- В 21:00 по киевскому времени Зеленский начнет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме, а через полчаса лидеры начнут прямые переговоры. На 23:30 запланирована совместная пресс-конференция лидеров.
- В 1:15 по Киеву глава государства прибудет в Конгресс США, а в 2:30 Владимир Зеленский выступит с обращением к обеим палатам.
- По информации СМИ, поездку президента обеспечивал американский военный самолет. США и Украина позаботились о мерах безопасности сразу после того, как неделю назад Зеленский принял приглашение Байдена.
Новая помощь от США
США выделят Украине новую военную помощь в размере 1,85 миллиарда долларов. Важно, что она будет включать систему противовоздушной обороны Patriot.
Что передадут США:
- 1 батарею ЗРК Patriot (т.е. 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них);
- 500 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров;
- 10 минометных систем калибра 122 миллиметра и 10 000 мин к ним;
- 10 минометных систем калибра 82 миллиметра;
- 10 минометных систем калибра 60 миллиметров;
- 37 бронемашин Cougar;
- 120 машин HMMWV;
- 6 бронированных легковушек;
- ракеты HARM и JADM;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- свыше 2 700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;
- приборы ночного видения и оптики;
- противопехотные мины Claymore;
- средства связи;
- индивидуальную броню;
Кроме того, в помощь войдут снаряды, спутниковые терминалы и подготовка военных.