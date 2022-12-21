Зеленский заявил, что прибыл в США, чтобы поблагодарить и продолжить сотрудничество для приближения нашей победы.

К теме Зеленский приземлился в США, — CBS

Первые кадры из Вашингтона

Президент рассказал, что проведет ряд переговоров по укреплению стойкости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом будут говорить о сотрудничестве стран.

В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям,

– подчеркнул политик.

Зеленский прибыл в США / Фото Офиса Президента:

Первые кадры визита президента в Вашингтон: видео

Что известно о визите Зеленского

21 декабря президент совершил свой первый визит за границу с начала полномасштабного вторжения. Утром поездку Зеленского подтвердили в Офисе Президента, а прежде об этом написали западные СМИ.

В 21:00 по киевскому времени Зеленский начнет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме, а через полчаса лидеры начнут прямые переговоры. На 23:30 запланирована совместная пресс-конференция лидеров.

В 1:15 по Киеву глава государства прибудет в Конгресс США, а в 2:30 Владимир Зеленский выступит с обращением к обеим палатам.

По информации СМИ, поездку президента обеспечивал американский военный самолет. США и Украина позаботились о мерах безопасности сразу после того, как неделю назад Зеленский принял приглашение Байдена.

Новая помощь от США

США выделят Украине новую военную помощь в размере 1,85 миллиарда долларов. Важно, что она будет включать систему противовоздушной обороны Patriot.

Что передадут США:

1 батарею ЗРК Patriot (т.е. 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них);

500 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров;

10 минометных систем калибра 122 миллиметра и 10 000 мин к ним;

10 минометных систем калибра 82 миллиметра;

10 минометных систем калибра 60 миллиметров;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 бронированных легковушек;

ракеты HARM и JADM;

высокоточные авиационные боеприпасы;

свыше 2 700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;

приборы ночного видения и оптики;

противопехотные мины Claymore;

средства связи;

индивидуальную броню;

Кроме того, в помощь войдут снаряды, спутниковые терминалы и подготовка военных.