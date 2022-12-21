Зеленський заявив, що прибув до США, аби подякувати та продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги.

До теми Зеленський приземлився у США, — CBS

Перші кадри з Вашингтону

Президент розповів, що проведе низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом говоритимуть про співпрацю країн.

Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям,

– наголосив політик.

Зеленський прибув до США / Фото Офісу Президента:

Перші кадри з візиту президента до Вашингтона: відео

Що відомо про візит Зеленського

21 грудня президент здійснив свій перший візит за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Зранку поїздку Зеленського підтвердили в Офісі Президента, а перед тим про це написали західні ЗМІ.

О 21:00 за київським часом Зеленський почне перемовини з президентом США Джо Байденом у Білому домі, а через пів години лідери розпочнуть прямі переговори. На 23:30 запланована спільна пресконференція лідерів.

О 1:15 за Києвом глава держави прибуде до Конгресу США, а о 2:30 Володимир Зеленський виступить зі зверненням до обох палат.

За інформацією ЗМІ, поїздку президента забезпечував американський військовий літак. США та Україна подбали про безпекові заходи одразу після того, як тиждень тому Зеленський прийняв запрошення Байдена.

Нова допомога від США

США виділять Україні нову військову допомогу на 1,85 мільярда доларів. Важливо, що вона включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.

Що передадуть США:

1 батарею ЗРК Patriot (тобто 4 пускові установки та все необхідне обладнання до них);

500 високоточних снарядів калібру 155 міліметрів;

10 мінометних систем калібру 122 міліметри та 10 000 мін до них;

10 мінометних систем калібру 82 міліметри;

10 мінометних систем калібру 60 міліметрів;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 броньованих легковиків;

ракети HARM та JADM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

прилади нічного бачення і оптику;

протипіхотні міни Claymore;

засоби зв‘язку;

індивідуальну броню;

Крім того, у допомогу увійдуть снаряди, супутникові термінали та підготовка військових.