В разговоре с главой Литвы президент Украины призвал поднять для России цену развязанной Москвой войны.

Важно Президент Литвы призвал Швецию и Финляндию не медлить со вступлением в НАТО

Глава государства добавил, что для этого необходимо ужесточить санкции. Зеленский во время разговора проинформировал литовского коллегу о ситуации на фронте и о героической обороне Мариуполя. Глава государства также поблагодарил Науседу за поддержку Украины.

Ожидаем ее (поддержку – 24 канал) увеличения в ЕС. Нужно максимально поднять цену агрессии для России, усилить санкции,

– подытожил Зеленский.

Ранее в ЕС заявили о подготовке нового пакета санкций против России. Ожидается, что ограничения ударят по российскому энергетическому и банковскому сектору.

Интересно! Ранее в парламенте Литвы предложили сделать 9 мая не только Днем Европы. Депутаты хотят, чтобы в этот день чтили память жертв геноцида в Украине.

13 апреля президенты стран Балтии и Польши встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Руководители европейских стран прибыли, чтобы выразить свою поддержку украинскому лидеру и всему народу. Они посетили разгромленную Бородянку. Там политики своими глазами увидели, что оставили после себя российские оккупанты. Науседа заявил, что в Бородянке показала лицо темная сторона человечества.