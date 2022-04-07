Он рассказал, что Россия блокирует Мариуполь с начала марта. Российские войска не пропускают элементарные грузы как на суше, так и в море.

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Зеленский вспомнил греческую тайную организацию "Филики Этерия", зародившуюся в Одессе и сыгравшую значительную роль в истории Греции.

Я призываю вас сейчас создать такой союз друзей, который сможет спасти украинцев и греков юга нашего государства, который поможет Мариуполю… Я уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни,

– подчеркнул Зеленский.

Он пригласил греческий парламент послушать двух защитников Мариуполя, являющихся этническими греками. Они рассказали о жуткой ситуации в городе и также попросили о помощи.

Украина благодарна Греции, но нуждается в большей помощи

Вернувшись к своей речи, президент Украины поблагодарил Грецию за уже оказанную оборонную и гуманитарную поддержку, а также за участие в санкционной политике. Но это не помогло Мариуполю – уничтожение города, как и депортация людей оккупантами, продолжаются.

Зеленский призвал греческий парламент использовать влияние их государства как члена ЕС для организации спасения Мариуполя.

Я призываю вас сделать больше для того, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты покорения Украины,

– заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что в настоящее время русская армия разрушает человеческие жизни, а также историю и наследие. Не только Украины, но и Греции.

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