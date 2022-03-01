Президент закликав абсолютно всі держави світу. Вони мають негайно і дієво визнати Росію державою-терористом, информирует 24 канал.

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Зеленский: Требуем ответственности в судах

Зеленский подчеркнул, что действия Кремля – это преступная тактика агрессора, которая должна быть замечена. Речь идет об официальной позиции мирового сообщества о том, что россияне совершают государственный терроризм.

Должно быть официально государством-террористом. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах,

– призвал президент.

Призыв Зеленского о мировом признании России как страны-террориста: смотрите видео



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