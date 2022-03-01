Президент звернувся до абсолютно всіх держав світу. Вони мають негайно і дієво визнати Росію державою-терористом, інформує 24 канал.
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Зеленський: Вимагаємо відповідальності у судах
Зеленський підкреслив, що дії Кремля – це злочинна тактика агресора, яка має бути помітна. Мовиться про офіційну позицію світової спільноти про те, що росіяни здійснюють державний тероризм.
Має бути офіційно державою-терористом. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах,
– закликав президент.
Заклик Зеленського про світове визнання Росії як країни-терориста: дивіться відео
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