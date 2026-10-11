Об этом он заявил в интервью ABC.

Какое заявление сделал президент?

Зеленский ответил на вопрос журналиста Джонатана Карла о том, почему Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск возлагают на украинского лидера ответственность за продолжение боевых действий.

Потому что эти люди не могут найти ключ к остановке Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать это с Украиной,

– пояснил он.

Президент также подчеркнул, что рост цен в мире связан, в частности, с войной на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива.

Если мы хотим говорить с людьми честно, если мы хотим быть понятными, если мы хотим говорить с нашими странами открыто, люди должны услышать реальность. Не играйте с людьми в игры,

– заявил глава государства.

В ходе интервью Зеленский также рассказал о российских атаках на украинскую гражданскую инфраструктуру. По его словам, в течение недели Россия 196 раз атаковала украинский энергетический сектор, а также наносила удары по газовой и нефтяной инфраструктуре. В результате российских атак на тот момент погибли 153 мирных жителя.

Украина стремится как можно скорее завершить войну и рассчитывает на поддержку США и европейских партнеров. В то же время он подчеркнул, что Киев будет продолжать обороняться, ведь речь идет о жизни людей, их домах, свободе и независимости страны.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились о "энергетическое прекращение огня" и прекратят атаки на энергетические объекты друг друга. Владимир Зеленский отметил, что это заявление стало для него новостью.