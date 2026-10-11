Про це він заявив в інтерв’ю ABC.

Яку заяву зробив президент?

Зеленський відповів на запитання журналіста Джонатана Карла про те, чому Дональд Трамп та американський мільярдер Ілон Маск покладають на українського лідера відповідальність за продовження бойових дій.

Тому що ці люди не можуть знайти ключ до зупинки Путіна. Тому що зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших. Тому що простіше говорити про ціни та пов’язувати це з Україною,

– пояснив він.

Президент також наголосив, що зростання цін у світі пов’язане, зокрема, з війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки.

Якщо ми хочемо говорити з людьми чесно, якщо ми хочемо бути зрозумілими, якщо ми хочемо говорити з нашими країнами відкрито, люди повинні почути реальність. Не грайте з людьми в ігри,

– заявив глава держави.

Під час інтерв’ю Зеленський також розповів про російські атаки на українську цивільну інфраструктуру. За його словами, протягом тижня Росія 196 разів атакувала український енергетичний сектор, а також завдавала ударів по газовій та нафтовій інфраструктурі. Внаслідок російських атак на той момент загинули 153 мирні жителі.

Україна прагне якнайшвидше завершити війну й розраховує на підтримку США та європейських партнерів. Водночас він підкреслив, що Київ продовжуватиме оборонятися, адже йдеться про життя людей, їхні домівки, свободу та незалежність країни.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися про енергетичне припинення вогню й припинять атаки на енергетичні об’єкти одна одної. Володимир Зеленський зазначив, що ця заява стала для нього новиною.