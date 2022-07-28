россияне продолжают совершать ракетный террор и убивать мирных украинцев. Украинские дипломаты делают все, чтобы оккупантов наконец стали называть их настоящим именем.

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россия – самый большой в мире спонсор терроризма

Президент Владимир Зеленский в своей традиционной речи к украинцам сообщил о новых ракетных ударах российских оккупантов. Кроме того, они продолжили безумные штурмы на Донбассе, которые можно очертить только как стратегическую бессмыслицу. Он поблагодарил каждого героя и героиню, которые держат оборону Украины от этого террора.

И хочу поблагодарить также американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию, которая призывает Государственный департамент США признать россию государством-спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – сегодняшний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем россия,

- сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что юридическая реакция на террористические действия россиян на глобальном уровне крайне необходима. И сейчас не существует абсолютно ни одной причины, которая бы могла эту реакцию затормозить.

Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам