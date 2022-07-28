росіяни продовжують чинити ракетний терор та вбивати мирних українців. Українські дипломати роблять усе, щоб окупантів нарешті почали називати їхнім справжнім іменем.

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росія – найбільший у світі спонсор тероризму

Президент Володимир Зеленський у своїй традиційній промові до українців повідомив про нові ракетні удари російських окупантів. Окрім того, вони продовжили шалені штурми на Донбасі, які можна окреслити лише як стратегічне безглуздя. Він подякував кожному героєві та героїні, які тримають оборону України від цього терору.

І хочу подякувати також американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що юридична реакція на терористичні дії росіян на глобальному рівні вкрай необхідна. І зараз не існує абсолютно жодної причини, яка б могла цю реакцію загальмувати.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців