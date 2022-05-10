Президент пояснил, что это создает атмосферу специфического нравственного давления на украинских военных. 24 канал передает детали речи президента.

Главное за сутки ВСУ продолжают освобождать Харьковщину, обращение Зеленского к Мальте: основное за 76 день войны

Зеленский призвал украинцев не распространять чрезмерные эмоции

Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные Силы Украины за сутки 10 мая обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковщины – они постепенно оттесняют оккупантов от областного центра, Харькова.

Президент выразил благодарность нашим защитникам и защитницам, которые героически держат оборону и прилагают действительно сверхчеловеческие усилия, чтобы изгнать армию российских оккупантов с наших территорий – когда-то "вторую по мощи" армию мира.

Вместе с тем Зеленский попросил украинцев воздержаться от чрезмерных эмоций относительно побед Вооруженных Сил Украины, ведь это, по словам президента, влечет за собой атмосферу морального давления.

Хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы.

– заметил Зеленский.

К слову, президент добавил, что Вооруженные Силы Украины делают все для освобождения наших территорий и наших людей, для деоккупации всех украинских городов и сел – Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и т.д.

Успехи Вооруженных Сил Украины в Харьковской области 10 мая: коротко

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 10 мая сообщили, что наши защитники и защитницы прогнали российских оккупантов из ряда населенных пунктов Харьковщины.

Речь идет о населенных пунктах Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Днем ранее удалось деоккупировать также Циркуны.

Из-за значительных потерь российским войскам пришлось вывести свои подразделения из Харьковской области в Белгород.

Между тем на Донбассе враг пытался штурмовать сразу несколько населенных пунктов, впрочем, никакого успеха не имел.

Подробнее – ночное обращение Владимира Зеленского за 10 мая: смотрите видео