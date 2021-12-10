Заявление хорватского президента возмутило Владимира Зеленского. В то же время глава государства назвал визит премьер-министра Хорватии в Киев поддержкой.

Что этому предшествовало Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину

Президент резко ответил хорватскому коллеге

Владимир Зеленский убежден, что Зорану Милановичу легко делать заявления о "шарлатанстве", поскольку под границами Хорватии нет вражеских войск.

Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы,

– заявил Зеленский.

Визит премьер-министра Хорватии: главное

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыл в Украину с официальным визитом, в рамках которого посетил Киев и Львов.

Президент Хорватии назвал визит чиновника в Украину "шарлатанством" и заявил, что Пленкович "первый убежит в Брюссель" в случае обострения конфликта между Украиной и Россией.

Сам Пленкович считает реакцию Милановича успехом и убежден, что делает правильно.

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