Заява хорватського президента обурила Володимира Зеленського. Водночас глава держава назвав візит прем'єр-міністра Хорватії до Києва підтримкою.

Що цьому передувало Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну

Президент різко відповів хорватському колезі

Володимир Зеленський переконаний, що Зорану Мілановичу легко робити заяви про "шарлатанство", оскільки під кордонами Хорватії немає ворожих військ.

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав би візит прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби,

– заявив Зеленський.

Візит прем'єр-міністра Хорватії: головне

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович прибув до України з офіційним візитом, у межах якого відвідав Київ та Львів.

Президент Хорватії назвав візит високопосадовця до України "шарлатанством" і заявив, що Пленкович "перший втече до Брюсселя" у разі загострення конфлікту між Україною та Росією.

Сам Пленкович вважає реакцію Мілановича успіхом і переконаний, що робить правильно.

До теми пропонуємо виступ Андрія Пленковича на Кримській платформі: дивіться відео