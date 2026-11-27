Соответствующий вопрос корреспондентка BBC Сара Рейнсфорд задала президенту во время интервью.

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Какие подробности?

Журналистка отметила, что украинские журналисты долгое время не имели возможности расспросить главу государства о кооперативе "Династия", который фигурирует в расследовании НАБУ и САП в отношении энергетического сектора.

"На пленках упоминается некий "Вова". Меня просили спросить вас: знаете ли вы, кто такой "Вова"?", – спросила Сара Рейнсфорд.

Вы можете спросить у антикоррупционных органов. Они публично заявили, что у них ко мне нет вопросов. Думаю, это и есть ответ– заявил Владимир Зеленский.

В то же время глава государства категорически отверг обвинения в том, что Украина проигрывает в противостоянии коррупционным схемам.

По его словам, огласка подобных историй свидетельствует как раз об активном и системном противодействии злоупотреблениям внутри страны.

"Речь идет не о каких-то друзьях. У нас огромная антикоррупционная инфраструктура и все эти реформы, которые мы провели и одобрили в парламенте. Поэтому мы делаем многое во время войны. Но во время войны возникает много разных вызовов и, конечно, много разных дел, в том числе коррупционных. Мы не должны останавливаться и должны бороться с коррупцией", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Что было известно ранее?

Напомним, в ноябре 2025 года детективы НАБУ провели следственные действия в отношении бизнесмена Тимура Миндича и тогдашнего министра юстиции Германа Галущенко по делу о хищениях в энергетике.

Тогда же правоохранители опубликовали фрагменты прослушивания фигурантов, а в начале ноября 2026 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование операции "Мидас".