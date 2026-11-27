Відповідне запитання кореспондентка BBC Сара Рейнсфорд поставила президентові під час інтерв'ю.

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Які подробиці?

Журналістка зауважила, що українські медійники тривалий час не мали змоги розпитати главу держави про кооператив "Династія", який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП щодо енергетичного сектору.

"На плівках згаданий якийсь "Вова". Мене просили запитати вас: чи знаєте ви, хто такий "Вова"?", – запитала Сара Рейнсфорд.

Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь– заявив Володимир Зеленський.

Водночас глава держави категорично відкинув закиди про програш України у протистоянні корупційним схемам.

За його словами, розголос подібних історій свідчить якраз про активну та системну протидію зловживанням усередині країни.

"Це не про якихось друзів. У нас величезна антикорупційна інфраструктура і всі ці реформи, які ми зробили і проголосували в парламенті. Тож ми робимо багато речей під час війни. Але під час війни є багато різних викликів і, звісно, багато різних справ, включно з корупційними справами. Ми маємо не зупинятись і боротись з корупцією", – наголосив Володимир Зеленський.

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Що було відомо раніше?

Нагадаємо, у листопаді 2025 року детективи НАБУ провели слідчі дії в бізнесмена Тимура Міндіча та тогочасного міністра юстиції Германа Галущенка у справі щодо розкрадань в енергетиці.

Тоді ж правоохоронці опублікували фрагменти прослуховування фігурантів, а на початку листопада 2026 року НАБУ і САП завершили досудове розслідування операції "Мідас".