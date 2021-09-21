Зеленский напомнил, что в СМИ уже звучат сигналы о поддержке США ракетной программы Киева.

Важно Должны требовать действий, – Зеленский объяснил, чего ждет от Генассамблеи ООН

Однако пока Белый дом официально не подтвердил информацию о передаче ПВО "Железный купол" Украине.

Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы о поддержке ракетной программы Украины. Имею в виду, по "железному куполу" рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США,

– отметил Зеленский.

Что известно о "Железном куполе"? Это разработка частной израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, одна из самых засекреченных и дорогих систем противоракетной обороны в мире. Она разработана для поражения ракет противника для защиты гражданского населения и важных объектов инфраструктуры от обстрелов.

Какова процедура получения Украиной ПВО

После визита Владимира Зеленского в США, состоявшегося в начале сентября, конгрессмены приняли решение предоставить Украине дополнительное вооружение.

Во время его встречи Зеленский и Байден подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран. Документ предусматривает сотрудничество по 11 направлениям. Часть одного из направлений – передача Украине двух батарей "Железного купола".

Как рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, по результатам доклада министерства обороны США будет видно, какое решение примут США .

. После этого будет резолюция Конгресса и решение исполнительной власти, в частности президента Джозефа Байдена.

По словам Арестовича, если Украина получит батареи "Железного купола", одну из установок ПВО могут привлечь для защиты Мариуполя.