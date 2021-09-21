Зеленський нагадав, що у ЗМІ вже звучать сигнали про підтримку США ракетної програми Києва.
Важливо Маємо вимагати дій, – Зеленський пояснив, чого чекає від Генасамблеї ООН
Однак наразі Білий дім офіційно не підтвердив інформацію про передачу ППО "Залізний купол" Україні.
Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, по "залізному куполу" рано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США,
– зазначив Зеленський.
Що відомо про "Залізний купол"?Це розробка приватної ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, одна з найбільш засекречених і дорогих систем протиракетної оборони у світі. Вона розроблена для ураження ракет супротивника для захисту цивільного населення і важливих об'єктів інфраструктури від обстрілів.
Яка процедура отримання Україною ППО
- Після візиту Володимира Зеленського до США, що відбувся на початку вересня, конгресмени ухвалили рішення надати Україні додаткове озброєння.
- Під час його зустрічі Зеленський та Байден підписали спільну заяву про стратегічне партнерство двох країн. Документ передбачає співпрацю за 11 окремими напрямами. Частина одного з напрямків – передача Україні двох батарей "Залізного купола".
- Як розповів спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович, за результатами доповіді міністерства оборони США буде видно, яке рішення ухвалять Штати.
- Після цього буде резолюція Конгресу і рішення виконавчої влади, зокрема президента Джозефа Байдена.
За словами Арестовича, якщо Україна отримає батареї "Залізного купола", одну з установок ППО можуть залучити для захисту Маріуполя.