Таку думку озвучив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Він зазначив, що наразі невідомо, коли Україна зможе отримати "Залізний купол".

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Чому заговорили про надання Україні систем ППО

Річ у тім, що до конгресу США внесли законопроєкт, який наказує міністерству оборони США розглянути можливість надати Україні дві батареї "Залізного купола".

Що відомо про "Залізний купол" Це розробка приватної ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems, одна з найбільш засекречених і дорогих систем протиракетної оборони у світі. Вона розроблена для ураження ракет супротивника для захисту цивільного населення і важливих об'єктів інфраструктури від обстрілів.

Рішення конгресменів надати Україні додаткове озброєння ухвалили у результаті візиту до США президента Володимира Зеленського. Під час його зустрічі з Джо Байденом політики підписали спільну заяву про стратегічне партнерство двох країн.

Що це означає? Документ передбачає співпрацю за 11 окремими напрямами. Частина одного з напрямків – передача Україні двох батарей "Залізного купола".

Як розповів Арестович, за результатами доповіді міністерства оборони США буде видно, яке рішення ухвалять Штати. Після цього буде резолюція Конгресу і рішення виконавчої влади, зокрема президента Джозефа Байдена.

Як використають систему ППО

Якщо Україна отримає це озброєння, одну з установок ППО використають для оборони наших позицій на Донбасі.

Одна батарея "Залізного купола" може прикрити, наприклад, Маріуполь з високою надійністю і перехопленням 90% ракет супротивника. Це за результатами застосування ізраїльтянами проти палестинських ракет. І може прикрити район, де розташовані війська, об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, склади або атомну станцію, або ГЕС,

– сказав Олексій Арестович.

Спікер української делегації у ТКГ наголосив, що одна установка "Залізного купола" може захистити місцевість площею приблизно 150 квадратних кілометрів. Її використовують для знищення некерованих ракет дальністю до 70 кілометрів, як у систем:

"Град",

"Смерч",

"Ураган".

Також за допомогою "Залізного купола" можна перехоплювати ворожі безпілотники та навіть військові літаки на висоті до 10 кілометрів.