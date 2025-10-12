Укр Рус
Посмотрим, – Зеленский отреагировал на возможную поставку ракет Tomahawk для Украины
12 октября, 22:06
Посмотрим, – Зеленский отреагировал на возможную поставку ракет Tomahawk для Украины

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом возможность поставки Украине ракет Tomahawk.
  • Ракеты Tomahawk могут расширить возможности Украины по атакам вглубь России, что может повлиять на переговоры с Владимиром Путиным.

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский обсудил в частности поставки Украине ракет Tomahawk. Стороны работают над тем, чтобы это вооружение имели Вооруженные Силы Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Fox News.

Готовы ли в США передать Украине Tomahawk?

Украина и в частности Владимир Зеленский ожидают решения Дональда Трампа о передаче ракет Tomahawk, которые могли бы улучшить ситуацию в войне. Имея эти ракеты, Силы обороны наносили бы дальнобойные удары в ответ на страшные атаки по Украине.

Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим, 
– сказал Владимир Зеленский.

Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News: видео

Для чего Украине Tomahawk?

Ракеты Tomahawk могут расширить возможности Украины по атакам вглубь России. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. Через удары по России партнеры, вероятно, смогут заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как реагируют враги на возможную передачу Tomahawk?

  • Президент Владимир Зеленский отметил, что Кремль на самом деле боится решения Дональда Трампа о передаче Tomahawk. Этот страх символизирует, что партнеры находятся на правильном пути по давлению на Россию.

  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил особое беспокойство относительно возможной поставки Украине ракет Tomahawk, отметив, что это оружие может иметь как ядерное, так и безъядерное исполнение. Он не считает, что ракеты способны существенно изменить ситуацию на фронте.

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вряд ли получит американские ракеты Tomahawk, и призвал "успокоиться" по этому поводу. Он считает, что Трамп знает, что ответ на применение таких ракет со стороны России будет и учитывает это.