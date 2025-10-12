Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский обсудил в частности поставки Украине ракет Tomahawk. Стороны работают над тем, чтобы это вооружение имели Вооруженные Силы Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Fox News.

Готовы ли в США передать Украине Tomahawk?

Украина и в частности Владимир Зеленский ожидают решения Дональда Трампа о передаче ракет Tomahawk, которые могли бы улучшить ситуацию в войне. Имея эти ракеты, Силы обороны наносили бы дальнобойные удары в ответ на страшные атаки по Украине.

Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим,

– сказал Владимир Зеленский.

Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News: видео

Для чего Украине Tomahawk?

Ракеты Tomahawk могут расширить возможности Украины по атакам вглубь России. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. Через удары по России партнеры, вероятно, смогут заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как реагируют враги на возможную передачу Tomahawk?