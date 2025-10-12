Укр Рус
12 жовтня, 22:06
Побачимо, – Зеленський відреагував на можливе постачання ракет Tomahawk для України

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом можливість постачання Україні ракет Tomahawk.
  • Ракети Tomahawk можуть розширити можливості України щодо атак вглиб Росії, що може вплинути на переговори з Володимиром Путіним.

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський обговорив зокрема постачання Україні ракет Tomahawk. Сторони працюють над тим, щоб це озброєння мали Збройні Сили України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Fox News.

Чи готові у США передати Україні Tomahawk?

Україна і зокрема Володимир Зеленський очікують на рішення Дональда Трампа щодо передачі ракет Tomahawk, які могли б покращити ситуацію у війні. Маючи ці ракети, Сили оборони завдавали б далекобійних ударів у відповідь на страшні атаки по Україні.

Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо, 
– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News: відео

Для чого Україні Tomahawk?

Ракети Tomahawk можуть розширити можливості України щодо атак вглиб Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Через удари по Росії партнери, ймовірно, зможуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Як реагують вороги на можливу передачу Tomahawk?

  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що Кремль насправді боїться рішення Дональда Трампа щодо передачі Tomahawk. Цей страх символізує, що партнери перебувають на правильному шляху щодо тиску на Росію.

  • Речник Путіна Дмитро Пєсков висловив особливе занепокоєння щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk, зазначивши, що ця зброя може мати як ядерне, так і без'ядерне виконання. Він не вважає, що ракети здатні суттєво змінити ситуацію на фронті.

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна навряд чи отримає американські ракети Tomahawk, і закликав "заспокоїтися" з цього приводу. Він вважає, що Трамп знає, що відповідь на застосування таких ракет з боку Росії буде та враховує це.