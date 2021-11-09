Во время короткой поездки президента сопровождал председатель наблюдательного совета Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько.

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Новый поезд соответствует украинским и европейским стандартам

Именно он рассказал президенту, что этот поезд соответствует украинским и европейским стандартам. Однако, если рассмотреть вопрос его экспорта, останется только вопрос о ширине колеи.

Более того, модель кузова спроектирована таким образом, что он подходит для курсирования на пригородных и региональных маршрутах, также он рассчитан на высокие платформы.

Обратите внимание! По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Укрзализныця запланировала заказать 20 таких дизель-поездов.

Новые поезда направят на региональные маршруты

Это будут региональные экспрессы, которые могут поехать по направлениям Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная,

– отметил Кубраков

Также поезда намерены направить на региональные маршруты Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба. Сейчас один поезд уже курсирует по маршруту Коломыя-Киверцы .

Что известно о поезде ДПКр-3

состоит из трех вагонов,

170 удобных мест для сидения с подлокотниками: в частности 69 сидений первого класса и 101 сиденье второго класса,

вагоны оборудованы системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными туалетами.

в поезде предусмотрен безбарьерный доступ для маломобильных групп и людей с инвалидностью,

конструктивная скорость поезда составляет 140 километров в час.

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Новые поезда можно увидеть на выставке "железные перемены"

Сейчас новые дизельные поезда ДПКр-3 можно увидеть в выставочном павильоне Киевского железнодорожного вокзала, где проходит выставка "Железные изменения". Здесь представлены купейные вагоны, которые Укрзализныця заказала у Крюковского вагоностроительного завода. По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены до конца 2021 года.

Эти вагоны оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, энергосберегающим освещением. Также позаботились и о мамах, и детях: в каждом вагоне в одной из уборных установлен стол для пеленания.

Смотрите фото из поездки президента в новом поезде / Фото Офиса президента: