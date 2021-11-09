Під час короткої подорожі президента супроводжував голова наглядової ради "Крюківського вагонобудівного заводу" Володимир Приходько.

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Новий потяг відповідає українським та європейським стандартам

Саме він розповів президентові, що цей потяг відповідає українським і європейським стандартам. Проте, якщо розглянути питання його експорту, залишиться тільки питання щодо ширини колії.

Ба більше, модель кузова спроєктована таким чином, що він підходить для курсування на приміських та регіональних маршрутах, також він розрахований на високі платформи.

Зверніть увагу! За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Укрзалізниця запланувала замовити 20 таких дизель-поїздів.



Нові потяги направлять на регіональні маршрути

Це будуть регіональні експреси, які можуть поїхати за напрямками Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна,

– зазначив Кубраков.

Також потяги мають намір направити на регіональні маршрути Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия, Попасна – Куп'янськ – Харків – Суми – Ворожба. Наразі один поїзд вже курсує за маршрутом Коломия – Ківерці .

Що відомо про поїзд ДПКр-3

складається з трьох вагонів,

170 зручних місць для сидіння з підлокітниками: зокрема 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу,

вагони обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями.

у поїзді передбачено безбар'єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю,

конструктивна швидкість поїзда становить 140 кілометрів на годину.

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Нові потяги можна побачити на виставці "Залізні зміни"

Наразі нові дизельні потяги ДПКр-3 можна побачити у виставковому павільйоні Київського залізничного вокзалу, де триває виставка "Залізні зміни". Тут представлені купейні вагони, які Укрзалізниця замовила у Крюківського вагонобудівного заводу. За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені до кінця 2021 року.

Ці вагони обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, енергоощадним освітленням. Також подбали і про мам та діток: у кожному вагоні в одній із вбиралень встановлений стіл для сповивання.

Дивіться фото з поїздки президента у новому потязі/ Фото Офісу Президента: