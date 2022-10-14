Участники заслушали доклады относительно ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.
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Что обсудили на заседании
Были очерчены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий. Также рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск, в частности бесперебойного снабжения боеприпасами, и подготовки к зиме.
Кроме того, обсуждено дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.
В заседании приняли участие:
- министр обороны Алексей Резников,
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
- командующие войсками оперативных направлений.
Также к заседанию Ставки присоединились:
- руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский также провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 11 октября. Украинские лидеры обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, защищающих наше небо. Также обсудили шаги по дальнейшей деоккупации украинских территорий.
Кроме того, во время заседания обсудили подготовку украинского войска к зиме.
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