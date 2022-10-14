Участники заслушали доклады относительно ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

К теме О передовой и защите украинского неба: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего

Что обсудили на заседании

Были очерчены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий. Также рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск, в частности бесперебойного снабжения боеприпасами, и подготовки к зиме.

Кроме того, обсуждено дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

В заседании приняли участие:

министр обороны Алексей Резников,

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,

командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию Ставки присоединились:

руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Каждый день становимся крепче, каждый день приближаемся к победе!

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский также провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 11 октября. Украинские лидеры обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, защищающих наше небо. Также обсудили шаги по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, во время заседания обсудили подготовку украинского войска к зиме.

Достойно внимания – Зеленский почтил память погибших воинов в День защитников: смотрите видео