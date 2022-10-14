Учасники заслухали доповіді щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період. Про це повідомили у пресслужбі українського лідера.

До теми Про передову та захист українського неба: Зеленський зібрав Ставку Головнокомандувача

Що обговорили на засіданні

Було окреслено кроки з подальшого звільнення українських територій. Також розглянено питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, і підготовки до зими.

Крім того, обговорено подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

У засіданні взяли участь:

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,

командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися:

керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак,

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги!

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський також провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 11 жовтня. Українські лідери обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Також обговорили кроки подальшої деокупації українських територій.

Крім цього, під час засідання обговорили підготовку українського війська до зими.

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