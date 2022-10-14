Учасники заслухали доповіді щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період. Про це повідомили у пресслужбі українського лідера.

До теми Про передову та захист українського неба: Зеленський зібрав Ставку Головнокомандувача

Що обговорили на засіданні

Було окреслено кроки з подальшого звільнення українських територій. Також розглянено питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, і підготовки до зими.

Крім того, обговорено подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

У засіданні взяли участь:

  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
  • начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
  • командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,
  • командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися:

  • керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак,
  • секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
  • очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги!
– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський також провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 11 жовтня. Українські лідери обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Також обговорили кроки подальшої деокупації українських територій.

Крім цього, під час засідання обговорили підготовку українського війська до зими.

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