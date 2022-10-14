Учасники заслухали доповіді щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період. Про це повідомили у пресслужбі українського лідера.
До теми Про передову та захист українського неба: Зеленський зібрав Ставку Головнокомандувача
Що обговорили на засіданні
Було окреслено кроки з подальшого звільнення українських територій. Також розглянено питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, і підготовки до зими.
Крім того, обговорено подальше врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.
У засіданні взяли участь:
- міністр оборони Олексій Резніков,
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
- командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,
- командувачі військ оперативних напрямків.
Також до засідання Ставки долучилися:
- керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак,
- секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
- очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги!
– наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський також провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 11 жовтня. Українські лідери обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Також обговорили кроки подальшої деокупації українських територій.
Крім цього, під час засідання обговорили підготовку українського війська до зими.
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