Сьогодні, 11 жовтня, відбулось засідання Ставки Головнокомандувача. Там обговорили найпріоритетніші речі на фронті та в тилу.

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Про що говорили на Ставці Головнокомандувача

Українські лідери обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо.

Присутні наголосили на нагальній необхідності забезпечення армії сучасними системами ППО та ПРО.

Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій.

Також обговорювали те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами російської армії,

Особливу увагу приділили й захисту об’єктів критичної інфраструктури доповів.

Крім цього, під час засідання обговорили підготовку українського війська до зими.

Хто взяв участь у засіданні

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Крім цього, до засідання долучилися керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зауважимо, що нині, 11 жовтня, відбудеться термінове засідання G7. Там виступить Володимир Зеленський та розповість про російський тероризм.

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