Встреча с представителями сектора обороны и безопасности требовалась для обсуждения сразу нескольких вопросов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за этот день.



Были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы – это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе – встречами, переговорами,

– сказал глава государства.

Обращение Владимира Зеленского за 22 августа: смотрите видео