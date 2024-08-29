По словам президента, были обсуждены наиболее важные участки фронта. В совещаниях приняли участие многие представители власти и военных.

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Зеленский обсудил ситуацию на фронте

Первое совещание прошло при участии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Барилевича.

Больше всего внимания – Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретные оборонительные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях. Отдельно обсудили операцию в Курской области,

– рассказал Владимир Зеленский.

Как отметил глава государства, все задачи операции пока реализуются.

Важно! Как ранее отметил Сырский, с 6 августа Украина взяла там под свой контроль уже 1294 квадратных километров.

Власти подняли тему оружия

Во втором совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и глава Минстратегпрома Александр Камышин.

"Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить, – это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", – отметил Президент.