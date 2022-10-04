Украинский лидер заметил, что темами разговора также были продовольственная и ядерная безопасность. Также Зеленский и Моди обсудили взаимодействие в рамках международных организаций. Прежде всего – в ООН.

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Благодарю Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Мы ценим оказанную индийским правительством и частным сектором весомую гуманитарную помощь,

– говорится в сообщении.

4 октября Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Об этом сообщили американские СМИ. Лидеры Украины и США созвонились на фоне сообщений о новом пакете помощи от Штатов.

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками.

Украина просит у США ATACMS

Украина просит у США ATACMS. Они помогут воинам ухудшить логистические возможности врага и позволит ВСУ продолжать успешные контрнаступательные действия. Об этом рассказал Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ.

"Тот перечень позиций по ракетам, которые мы заявили – он действительно от 100 километров и дальше. Есть три позиции, которые мы можем обсудить: это ракеты ATACMS, новые американские ракеты PrSM, а также ракеты Tomahawk", – пояснил он.

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