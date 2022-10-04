Український лідер зауважив, що темами розмови також були продовольча та ядерна безпека. Також Зеленський та Моді обговорили взаємодію у межах міжнародних організацій. Насамперед – в ООН.

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Дякую Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Ми цінуємо надану індійським урядом і приватним сектором вагому гуманітарну допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, 4 жовтня Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Про це повідомили американські ЗМІ. Лідери України та США зідзвонилися на тлі повідомлень про новий пакет допомоги від Штатів.

США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками.

Україна просить у США ATACMS

Україна просить у США ATACMS. Вони допоможуть воїнам погіршить логістичні можливості ворога й дозволить ЗСУ продовжувати успішні контрнаступальні дії. Про це розповів Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ.

"Той перелік позицій щодо ракет, які ми заявили – він справді від 100 кілометрів й далі. Є три позиції, які ми можемо обговорити: це ракети ATACMS, нові американські ракети PrSM, а також ракети Tomahawk", – пояснив він.

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