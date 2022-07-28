Зеленский обсудил с Рютте ход боевых действий

О важных телефонных разговорах Владимир Зеленский сообщил во время вечернего обращения к украинцам. По словам президента, утром он провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

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Поблагодарил его за молитвы за Украину, за пожелание победы и мира,

– сказал Зеленский.

Также в своем твиттере глава государства информировал, что во время разговора с Варфоломеем донес ему "правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе уничтожение почти двухсот храмов".

Во время обращения к украинским Зеленский отметил, что вечером 28 июля он говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Глава государства сообщил, что разговор был "очень содержательным" и речь шла о дальнейшем сотрудничестве обеих стран.

В твиттере президент отметил, что с Рютте обсудил ход боевых действий, оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от Европейского Союза.

Отмечали важность скорейшего экспорта украинского зерна морем,

– добавил Зеленский.

О разговоре с Зеленским сообщил и Рютте. Он отметил, что говорил с Зеленским о "зерновом соглашении" и о ракетных ударах россии по портам в Одессе и Николаеве.

Рютте подчеркнул, что Нидерланды продолжатся поддерживать Украину в "этот решающий момент". Он добавил, что летом поставки нидерландской военной помощи в Украину не прекратятся.

Рютте недавно был в Киеве

Отметим, что Марк Рютте 11 июля побывал в Киеве с официальным визитом. Глава нидерландского правительства посетил Ирпень, Бучу и Бородянку, где россияне совершали военные преступления.

Марк Рютте и Владимир Зеленский говорили об экономической и военной поддержке Украины в условиях войны с Россией. Рютте анонсировал предоставление тяжелого вооружения Украине и призвал западных партнеров поступать так же.

Также нидерландский премьер сообщил о новой финансовой помощи для Украины. Нидерланды выделят еще 200 миллионов евро в поддержку нашего государства.

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