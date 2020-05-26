Зеленский провел воспитательную работу с Дубинским по поводу Коломойского – Лещенко

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский был одним из тех, кто пытался блокировать принятие "антиколомойского" закона. Однако ему не удалось это сделать, а Игоря Коломойского настиг двойной удар.

Президент Зеленский подписал закон о "Приватбанке", а американские следователи вышли на финишную прямую в расследовании деяний олигарха заграницей. Об этом в видеоблоге "Честная политика" на 24 канале рассказал журналист Сергей Лещенко.

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Он напомнил, что месяц назад, в середине апреля, Дубинский обещал, что потребует процедуры третьего чтения закона о банках и даже сделал публичное обращение к спикеру на эту тему.

Но закон подписан, и о требовании третьего чтения Дубинский даже на заикнулся. Почему? По моей информации, президент Зеленский лично провел с ним воспитательную работу, чтобы прихвостень Коломойского не блокировал принятие нужного закона. Дубинский сдулся, даже не заикнувшись о третьем чтении,

– подчеркнул Лещенко.

И добавил: это указывает, что олигарха в любой момент могут предать даже его ближайшие соратники. Обычно такое происходит – подчеркнул Лещенко – когда олигархом начинают интересоваться иностранные правоохранительные органы, особенно – американские.

При этом, по мнению финаналитика Сергея Фурсы, автора блога "Финансовая грамотность" на 24 канале, законопроект о банках был проголосован только потому, что Украина попала в коронакризис, и ей было позарез необходимо сотрудничество с МВФ.

Датальнее о расследовании в отношении Коломойского в США – смотрите в видео.

Смотрите видеоблог Сергея Лещенко "Честная политика" за 26 мая 2020

Что предшествовало подписанию закона о банках