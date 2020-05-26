Зеленський провів виховну роботу з Дубінським щодо Коломойського, – Лещенко
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський був одним з тих, хто намагався блокувати ухвалення "антиколомойського" закону. Однак йому не вдалося це зробити, а Ігоря Коломойського спіткав подвійний удар.
Президент Зеленський підписав закон про "Приватбанк", а американські слідчі вийшли на фінішну пряму в розслідуванні діянь олігарха закордоном. Про це у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі розповів журналіст Сергій Лещенко.
До теми Набрав чинності "антиколомойський" закон про банки: він є необхідним для співпраці з МВФ
Він нагадав, що місяць тому, в середині квітня, Дубінський обіцяв, що вимагатиме процедури третього читання для закону про банки і навіть зробив публічне звернення до спікера на цю тему.
Але закон підписано, і про вимогу третього читання Дубінський навіть на заїкнувся. Чому? За моєю інформацією, президент Зеленський особисто провів з ним виховну роботу, щоб посіпака Коломойського не блокував ухвалення потрібного закону. Дубінський здувся, навіть не заїкнувшись про третє читання,
– наголосив Лещенко.
І додав: це вказує, що олігарха в будь-який момент можуть зрадити навіть його найближчі соратники. Зазвичай таке стається – підкреслив Лещенко – коли олігархом починають цікавитися іноземні правоохоронні органи, особливо – американські.
Натомість, на думку фінаналітика Сергія Фурси, автора блогу "Фінансова грамотність" на 24 каналі, законопроєкт про банки був проголосований тільки через те, що Україна потрапила у коронакризу, і їй була конче необхідна співпраця з МВФ.
Дательніше про розслідування щодо Коломойського в США – дивіться у відео.
Дивіться відеоблог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 26 травня 2020
Що передувало підписанню закону про банки
- 16 квітня законопроєкт схвалили у першому читанні. Після цього нардепи, яких пов'язують з олігархом Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. За підрахунками, до кожного слова вийшло по одній правці. З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився.
- Окрім цього Рада ухвалила закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які з тих чи інших причин блокуються правками.
- Після прийняття законопроєкту у другому читанні народні депутати Антон Поляков та Олександр Дубінський ("Слуга народу") зареєстрували проєкти постанов про скасування голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки.
- Тому спікер Дмитро Разумков, а також президент Володимир Зеленський не могли підписати законопроєкт без розгляду та скасування парламентом цієї постанови. Розблокувати скандальний закон змогли лише 19 травня.