Зеленський провів виховну роботу з Дубінським щодо Коломойського, – Лещенко

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський був одним з тих, хто намагався блокувати ухвалення "антиколомойського" закону. Однак йому не вдалося це зробити, а Ігоря Коломойського спіткав подвійний удар.

Президент Зеленський підписав закон про "Приватбанк", а американські слідчі вийшли на фінішну пряму в розслідуванні діянь олігарха закордоном. Про це у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі розповів журналіст Сергій Лещенко.

До теми Набрав чинності "антиколомойський" закон про банки: він є необхідним для співпраці з МВФ

Він нагадав, що місяць тому, в середині квітня, Дубінський обіцяв, що вимагатиме процедури третього читання для закону про банки і навіть зробив публічне звернення до спікера на цю тему.

Але закон підписано, і про вимогу третього читання Дубінський навіть на заїкнувся. Чому? За моєю інформацією, президент Зеленський особисто провів з ним виховну роботу, щоб посіпака Коломойського не блокував ухвалення потрібного закону. Дубінський здувся, навіть не заїкнувшись про третє читання,

– наголосив Лещенко.

І додав: це вказує, що олігарха в будь-який момент можуть зрадити навіть його найближчі соратники. Зазвичай таке стається – підкреслив Лещенко – коли олігархом починають цікавитися іноземні правоохоронні органи, особливо – американські.

Натомість, на думку фінаналітика Сергія Фурси, автора блогу "Фінансова грамотність" на 24 каналі, законопроєкт про банки був проголосований тільки через те, що Україна потрапила у коронакризу, і їй була конче необхідна співпраця з МВФ.

Дательніше про розслідування щодо Коломойського в США – дивіться у відео.

Дивіться відеоблог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 26 травня 2020

Що передувало підписанню закону про банки