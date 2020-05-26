Кінець міфу про "маріонетку Коломойського": олігарх отримав подвійний удар

Ігор Коломойський отримав подвійний удар. Президент Зеленський підписав закон про "Приватбанк", а американські слідчі вийшли на фінішну пряму в розслідуванні діянь олігарха закордоном.

Кінець міфу про "маріонетку Коломойського”. Президент Зеленський підписав закон про неповернення "Приватбанку" олігарху. Таким чином, знято всі обмеження для отримання Україною щонайменше 5 мільярдів від МВФ за антикризовою програмою "стенд бай", а також ще декількох мільярдів від Світового банку та ЄБРР. Детальніше про це – читайте далі у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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А політичному сенсі ця історія має значно більшу вагу. Вона остаточно руйнує легенду, яку останні півтора роки конструювали порохоботи та інші опоненти діючої влади про те, що Зеленський обрався президентом з метою ощасливити Коломойського, повернути йому "Приватбанк", кинути до його ніг всю Україну. Цю та іншу маячню місяцями транслювали з багатьох трибун та телеекранів.

Виховна розмова із Дубінським

У підсумку, Зеленський остаточно позбавив Коломойського шансів отримати "Приватбанк" чи компенсацію за нього. Більше того, я маю достовірну інформацію, що Зеленський особисто зупиняв сценарії, які були покликані заблокувати ухвалення закону. Тут треба подивитися на публікації одного з рупорів Коломойського в Раді – депутата Дубінського.

Так, місяць тому, в середині квітня він обіцяв, що вимагатиме процедури третього читання для закону про банки і навіть зробив публічне звернення до спікера на цю тему. Але закон підписано, і про вимогу третього читання Дубінський навіть на заїкнувся. Чому? За моєю інформацією, президент Зеленський особисто провів з ним виховну роботу з тим, щоб посіпака Коломойського не блокував ухвалення потрібного закону.



Олександр Дубінський / Фото з фейсбуку Дубінського

Дубінський здувся, навіть не заїкнувшись про третє читання. Що зрештою вказує, що олігарха в якийсь момент можуть зрадити навіть його найближчі соратники. А зазвичай таке стається, коли олігархом починають цікавитися іноземні правоохоронні органи, особливо – американські. Наприклад, щойно Павло Лазаренко був арештований у США в лютому 1999 року, як Юлія Тимошенко оголосило про своє прозріння, вийшла зі складу партії "Громада" та створила свою окрему політичну силу – "Батьківщину".

Розслідування проти Коломойського в США

Все схоже на те, що пастка за Ігорем Коломойським також закривається. Днями кілька американських медіа повідомили, що проти Коломойського в США ведеться розслідування на предмет відмивання грошей. Зокрема, шляхом купівлі олігархом готель на 484 номери в Клівленді з краєвидом за вікном на Великі американські озера, а також 21-поверхову офісну вежу.

Сайт Bloomberg пише про те, що справу проти Коломойського веде ФБР у Клівленді.

Інше видання BuzzFeed уточнює, що матеріали виведення Коломойським грошей з України і придбання на них активів в США вивчає вже "гранд журі" в Клівленді.

Це особливо тривожно для Коломойського, тому як саме "гранд журі" уповноважене виносити обвинувачення на своєму секретному засіданні на підставі переданих ФБР доказів, після чого видається ордер на арешт по всьому світу.

Саме так були свого часу затримані Дмитро Фірташ у Відні і подільники Джуліані Фруман і Парнас при спробі вилетіти в США – вони аж до самого арешту не знали про видане на засіданні "гранд журі" звинувачення (indictment).

Деталі США розслідують, як Коломойський відмивав виведені з "Приватбанку" гроші

Що це означає? Те, що Коломойський перебуває у повній непоінформованості, що створює додаткову знервованість. На якій стадії розгляд справи Коломойського в палаті "гранд журі", не повідомляється і не буде відомо до затримання підозрюваного.

А часто трапляється таке, що підозрюваний дізнається при висунутому обвинуваченні або під час арешту, або при надходженні запиту на екстрадицію. Почати кримінальну справу проти Коломойського американські правоохоронні органи вирішили після того, як один з колишніх партнерів олігарха Вадим Шульман почав співпрацювати з ФБР.



Вадим Шульман / Фото з фейсбуку Шульмана

Шульман звинуватив Коломойського в тому, що той розмив його частку в сталеплавильному заводі у США Warren Steel Holdings в штаті Огайо, довівши підприємство до банкрутства шляхом видачі кредитів від своїх же фірм.

"Коломойський ніколи і нікому не пояснював походження коштів, під що і які суми у вигляді кредитів видавалися для заводу Warren Steel Holdings", – заявив Шульман в своєму першому великому інтерв'ю "Українській правді".

Вже згодом з'ясувалося, що потік всіх цих коштів бере свій початок з філії "Приватбанку" на Кіпрі, а походили ці гроші з українського "Приватбанку". Шульман намагався судитися з Коломойським та його партнером Боголюбовим у Лондоні, але вони вирішили втекти з британської столиці до Швейцарії – таким чином, щоб на них не поширювалася юрисдикція Її величності, якої колишні власники "Приватбанку" дуже бояться – адже навіть тільки за брехню під присягою їх можуть відправити за ґрати.

Для того, щоб з ними не могли судитися в Британії, Боголюбов навіть оформив фіктивне розлучення з його дружиною. Але це не врятувало олігархів.



Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський / Колаж 24 каналу

Шульман продовжує їх ганяти по міжнародних судах. І крім кримінального розслідування ФБР, на території США проти Коломойського і Боголюбова подано позов Шульмана в штаті Делавер.

"Коломойський використовує методику психологічного тиску на суддів і опонентів, наймаючи безліч адвокатів. На деяких слуханнях їх могло налічуватися більше 20", – описує Шульман поведінку олігараха.

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Окрім позову від колишнього партнера, в штаті Делавер подано позов також від державного "Приватбанку". А є ще суди в Швейцарії, на Кіпрі та в Ізраїлі. Кільце навколо Коломойського змикається. І рано чи пізно його наздожене правосуддя – якщо не в Україні, то закордоном. А міжнародний ордер на арешт від ФБР зробить його токсичним для всіх бізнесменів, адже тоді будь-які транзакції грошей Коломойського будуть перевірятися фінансовим моніторингом. І крах імперії олігарха відбудеться набагато раніше, ніж багато хто думає. А це значить, що як і 20 років тому після арешту Лазаренка, ми побачимо втечу пацюків з корабля, який іде на дно.