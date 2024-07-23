Особое внимание уделили возможностям наносить удары за линию фронта, эффективности дронов и борьбе с беспилотниками. Также рассмотрели вопрос ракетной программы для уменьшения зависимости от поставок ракет партнерами.

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Что обсуждали на Ставке

Традиционно Владимир Зеленский заслушал доклады главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Обсудили изменения в оперативной ситуации, прогнозы и дальнейшие действия.

Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов различных типов, а также тактики российской армии по беспилотникам. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БПЛА,

– поделился Зеленский.

Кроме того, обсуждалась ракетная программа Украины. Президент рассказал, что продолжается активная работа над уменьшением зависимости от поставок ракет партнерами, в частности для систем ПВО.

Также Зеленский заслушал доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова.