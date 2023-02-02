Об этом глава государства рассказал во время обращения к украинцам. 24 Канал. Владимир Зеленский открыл детали обсуждения на Ставке.

Обратите внимание Проигрыш России уже понятен, – Зеленский обратился к украинцам

Изменения на заседании Ставки

Владимир Зеленский рассказал, что сначала заседание Ставки Верховного Главнокомандующего состоялось как обычно – командующие доложили о ситуации на разных направлениях фронта, на заседании обсудили текущие потребности армии, подготовку кадров и другие важные вопросы.

Однако спустя состоялась еще одна встреча Ставки, однако в более узком формате. То есть, на этом заседании присутствовали не все члены Ставки. Разговор на заседании был весомым, но президент не уточнил предмет разговора.

Мы не оставим без нашего ответа никаких агрессивных действий оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них есть еще ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что мы должны усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием и усиливать давление на Россию.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео