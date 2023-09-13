Деталей Верховный Главнокомандующий не раскрыл. Первыми результатым заседания узнают оккупанты. Враг их обязательно почувствует, пишет 24 Канал.

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Российские захватчики почувствуют результат

Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Заметим, что заседание в узком круг лиц глава государства проводил и накануне, 12 сентября. Украинский лидер отметил, что на нем говорили только о фронте. В частности, продолжении нашего наступления, направлениях, прогнозах, снабжении, оружии и боеприпасах, собственном производстве, информации разведок.

Кроме того, речь шла о подготовке к встречным действиям врага: возведении укреплений, усилении наших защитников на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.