Зеленский заявил о медленном восстановлении после российских атак и недостоверных докладах с мест

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Adv

популярные видео

Что заявил Зеленский о восстановлении городов после атак?

Во время селектора президент заслушал доклады о последствиях российских ударов по Сумской области, в частности о восстановительных работах в Шостке и Конотопе.

Также обсудили ситуацию в Киевской области – в Белой Церкви, Броварах и других городах.

По итогам докладов Зеленский заявил, что восстановление идет слишком медленно. Кроме того, в нескольких городах информация, которую передавали руководству государства, оказалась недостоверной.

Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах. Определили, как это исправить– подчеркнул президент.

В то же время Зеленский не уточнил, о каких именно городах идет речь и кто отвечал за недостоверные доклады.

Как планируют ускорить восстановление?

Президент поручил Министерству энергетики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством развития общин подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами.

Реклама

Ожидается, что это поможет ускорить восстановление объектов, поврежденных в результате российских атак.

Отдельно Зеленский обсудил с премьер-министром восстановление зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, пострадавших от удара российского "Шахеда".

Кроме того, министр энергетики доложил президенту о мерах по защите трансформаторов и другого оборудования украинской энергосистемы.

Что известно о последствиях последних атак на энергетику?

Россия продолжает наносить удары по украинской энергосистеме. В частности, в ночь на 8 ноября оккупанты провели атаку на энергетическую инфраструктуру Белоцерковской общины, после чего специалисты готовились к восстановлению поврежденных сетей.

Из-за последствий российских обстрелов 13 ноября в некоторых областях Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. По информации Укрэнерго, ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и высоковольтных сетей.