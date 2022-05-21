Война России против Украины оказалась совсем не такой, какой ее изображала российская пропаганда – как так называемые журналисты с экранов телевизоров или в интернете, так и официальные кремлевские глашатаи, вроде спикера российского минобороны. Там продолжали врать о том, что среди российской армии "потёрнет", а российские военные "не причиняют вред гражданскому населению". Реальность оказалась гораздо ужаснее.

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Но не для российских властей. В кремле так и не научились считаться с ценностью человеческой жизни. Об этом могут свидетельствовать, например, бессмысленные атаки, когда российские кафиры погибали сотнями за один раз (хотя здесь не стоит отбрасывать и мужество и героизм украинских защитников). Но более показательно в этом плане отношение военного руководства к своим погибшим.

С первых дней войны русская армия понесла немалые потери. Они исчислялись сотнями убитых в день. И по состоянию на 21 мая за 86 дней войны она составляет 28 850 человек. Но русские военные не спешили уносить тела своих погибших. Бывали случаи, когда они там лежали на поле боя не один день. Не все могли стать удобрением для украинских полей.

Не спешили их забирать, ведь это значило бы признавать их убитыми, что не укладывалось в заявления о "потере нет". И все же впоследствии первые "груз 200" начали отправляться в Россию.

Разное отношение к ценности человеческой жизни в этой войне подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский во время большого интервью по случаю третьей годовщины инаугурации.

"Они сейчас уже думают о том, чтобы забирать трупы. А когда началась война, они просто делали вид, что нет никаких трупов. Потом, когда начали признавать, они брали немного. Сейчас они начинают думать над тем, чтобы забрать", – рассказал. Владимир Зеленский.

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Хотя Украина с начала войны пыталась добиться того, чтобы убрать трупы российских оккупантов с украинской земли. По словам Владимира Зеленского, к этому подложили даже ООН и Международный комитет Красного Креста. При этом что трупы уже были собраны в мешки, их только нужно было отправить в Россию. Но там отказались.

Следовательно, по мнению Владимира Зеленского, в этой войне нам нужно помнить ценность потерь наших людей, чтобы после победы нам не кружилась голова от успеха.

Видео интервью Владимира и Елены Зеленских по случаю третьей годовщины инаугурации