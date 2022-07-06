Украина борется за свои земли, – президент

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам за 6 июля, сообщает 24 канал.

Актуально Украинские силы продвигаются по нескольким направлениям, – Зеленский обратился к украинцам

По его словам, сейчас самые жестокие бои проходят у Славянска и Бахмута.

Боремся за весь наш Юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины прилагают максимальные усилия, чтобы вернуть Харьковщину и южные населенные пункты.

Заметим, Зеленский возмутился тем, что на оккупированном Юге Украины россияне заблокировали доступ к социальным сетям. Теперь люди не смогут получить правду о происходящем или поделиться собственными историями.

Главные тезисы по обращению Зеленского

Ракетный удар по педагогическому университету имени Григория Сковороды в Харькове – настоящее варварство. Ведь только варвары могут разрушать университеты.

На фронте заработала артиллерия, которую ВСУ предоставили западные партнеры. Благодаря ей наши защитники наносят удары по составам, которые важны для враждебной логистики. Это существенно снижает наступательный потенциал российской армии, поэтому потери оккупантов с каждой неделей будут увеличиваться. Кстати, по состоянию на 6 июля ВСУ ликвидировали уже 36 500 российских солдат, из них 150 – за минувшие сутки.

Украина расширяет внешнеполитические направления. Так, впервые в истории украино-парагвайских отношений состоялся разговор между президентами стран. Зеленский подчеркнул, что ценит поддержку Парагвая и будет усиливать связи в Латинской Америке.

Все российские военные, пришедшие убивать украинцев, обязательно рано или поздно понесут ответственность.

Смотрите обращение президента к украинцам за 6 июля: видео