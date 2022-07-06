Україна бореться за свої землі, – президент

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців за 6 липня, повідомляє 24 канал.

Актуально Українські сили просуваються на кількох напрямках, – Зеленський звернувся до українців

За його словами, зараз найжорстокіші бої відбуваються біля Слов'янська та Бахмута.

Боремось за весь наш Південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння,

– наголосив глава держави.

Він додав, що Збройні Сили України докладають максимальних зусиль, щоб повернути Харківщину та південні населені пункти.

Зауважимо, Зеленський обурився через те, що на окупованому Півдні України росіяни заблокували доступ до соціальних мереж. Тепер люди не зможуть отримати правду про те, що відбувається, або ж поділитися власними історіями.

Головні тези зі звернення Зеленського

Ракетний удар по педагогічному університеті імені Григорія Сковороди у Харкові – справжнє варварство. Адже лише варвари можуть руйнувати університети.

На фронті потужно запрацювала артилерія, яку ЗСУ надали західні партнери. Завдяки їй наші захисники завдають ударів по складах, які важливі для ворожої логістики. Це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії, тому втрати окупантів з кожним тижнем збільшуватимуться. До речі, станом на 6 липня ЗСУ ліквідували вже 36 500 російських солдатів, з них 150 – за минулу добу.

Україна розширює зовнішньо-політичні напрямки. Так, вперше в історії українсько-парагвайських відносин відбулася розмова між президентами країн. Зеленський наголосив, що цінує підтримку Парагваю й буде посилювати зв'язки в Латинській Америці.

Усі російські військові, які прийшли вбивати українців, обов'язково рано чи пізно понесуть відповідальність.

Дивіться звернення президента до українців за 6 липня: відео