Наши силы ПВО сбили 54 российские ракеты и 11 ударных дронов. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский. 24 канал.
Кстати говоря К Новому году считанные дни – Россия еще может нанести новый удар: новое обращение Зеленского
Зеленский поблагодарил воинов воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особую благодарность президент выразил воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.
Было несколько попаданий
Глава государства констатировал, что было несколько попаданий. Несмотря на это, энергетики и ремонтники весь день работают, чтобы украинцы как минимум почувствовали последствия удара террористов.
Вечером отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Самая сложная ситуация в ряде регионов:
- на Киевщине и в Киеве,
- на Львовщине,
- в Одессе и области,
- в Херсоне и области,
- в Винницкой области,
- в Закарпатье.
Ракет в России все меньше
Зеленский подчеркнул, что с каждым ракетным ударом Россия глубже загоняет себя в тупик. Ракет у кафиров становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан.
Несмотря на массированные ракетные атаки, государство и все структуры работают каждый день.
Обращение Зеленского за 29 декабря – смотрите видео: