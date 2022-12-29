Наши силы ПВО сбили 54 российские ракеты и 11 ударных дронов. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский. 24 канал.

Кстати говоря К Новому году считанные дни – Россия еще может нанести новый удар: новое обращение Зеленского

Зеленский поблагодарил воинов воздушных командований "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". Особую благодарность президент выразил воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.

Было несколько попаданий

Глава государства констатировал, что было несколько попаданий. Несмотря на это, энергетики и ремонтники весь день работают, чтобы украинцы как минимум почувствовали последствия удара террористов.

Вечером отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Самая сложная ситуация в ряде регионов:

на Киевщине и в Киеве,

на Львовщине,

в Одессе и области,

в Херсоне и области,

в Винницкой области,

в Закарпатье.

Ракет в России все меньше

Зеленский подчеркнул, что с каждым ракетным ударом Россия глубже загоняет себя в тупик. Ракет у кафиров становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан.

Несмотря на массированные ракетные атаки, государство и все структуры работают каждый день.

Обращение Зеленского за 29 декабря – смотрите видео: