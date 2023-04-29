Соответствующее заявление украинский президент сделал во время общения с иностранными журналистами, пишет 24 Канал. Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России он не был в отпуске.

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Зеленский заявил, что не был в отпуске

Глава государства отметил, что тяжелее всего было в первые дни полномасштабной войны, ведь это был "шок, трагедия".

Тем, кто потерял родных, близких, им гораздо сложнее меня. У меня не было отпуска, потому что я не могу себе его позволить, нет отпуска на войне,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас важно, несмотря на ужасы войны, не потерять адекватность.

"Адекватность – это то, что ты знаешь цену этой войны. Она у меня измеряется количеством потерянных жизней. Сложно проживать эти потери. Но нужно общаться с людьми, журналистами. Не сидеть в бункере, а понимать, что мир шире твоего бункера. Мы понимаем, о ком я говорю", – сказал Зеленский, намекая на Путина.

Готов ли Зеленский к переговорам с Путиным

Зеленский в ходе общения с журналистами прокомментировал возможность переговоров с Владимиром Путиным. Глава государства признал, что раньше он действительно пытался наладить диалог, "найти предметное решение".

Как пример, Зеленский напомнил о сотнях встреч в рамках Трехсторонней контактной группы. Однако, по его словам, россияне не хотели что-либо решать, а просто тянули переговоры назад, потому что их устраивал замороженный конфликт.

"Это люди, которым нельзя доверять", – заявил Зеленский. В какой-то момент представители официальной Москвы "начали играть в какое-то молчание", перестали выходить на контакт и "ничего не хотели".

Позже, как добавил президент, россияне начали выдвигать свои условия через третьи страны.

Засылая к нам кого-то, сами не выходили на связь. А просто последовали угрозы, вот и все. Так кто они?

– задал риторический вопрос Зеленский.

Глава государства констатировал, что сегодня с Путиным нельзя говорить.

"Для нас, для всех он террорист. После того, как он сказал всему миру, что он "не собирается захватывать территории, не будет никогда полномасштабной войны – такого не может быть", – отметил президент.

Зеленский добавил, что начал полномасштабное вторжение в "брутальном формате", придумав для войны название "специальной военной операции".

Как заявил президент, Путин – "путешественник в мире кровавых названий" своих преступлений, однако главу Кремля оправдать не сможет ни одно название.

"Оправдания ему нет. На сегодняшний день он террорист, который еще и не держит слова. Как, о чем говорить?", – спросил Зеленский.