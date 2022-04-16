Как рассказал глава государства, ведение переговоров с россиянами вряд ли приведет к какому-либо конструктиву. Оккупанты хотят играть в дипломатию во время войны, а также не могут определиться по базовым вопросам.

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"Любовный треугольник"

Как отметил президент Украины, по Донбассу у него много вопросов. Он считает эту территорию украинской, но у россиян и боевиков другое мнение, причем разное.

Боевики считают себя частью Украины, а Россия их не считает себя частью, считает их отдельными республиками. А быть отдельными боевики боятся, потому что к ним может прийти Украина. Может быть. Этого же боится и Россия, и требует нейтрального статуса, чтобы Украина никогда туда не пришла,

– пояснил он.

Также Зеленский добавил, что уже 8 лет Россия не считает Крым и оккупированные части Донецкой и Луганской областей нашими, и хочет вести переговоры во время военных действий, шантажируя нас. В то же время Украина не готова действовать по такому сценарию.

О какой безопасности и переговорах может идти речь, если стоят их танки. Нет, мы им не верим. В принципе не верим, и в этом случае тоже,

– добавил президент.