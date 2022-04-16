Як розповів глава держави, ведення переговорів з росіянами навряд чи приведе до якогось конструктиву. Окупанти хочуть грати у дипломатію під час війни, а також не можуть визначитися щодо базових питань.

Читайте також Тоді НАТО втрутиться і піде до Китаю, – Арестович про можливу ядерну атаку Росії

"Любовний трикутник"

Як зазначив президент України, щодо Донбасу у нього багато питань. Він вважає цю територію українською, але в росіян та бойовиків інша думка, причому вона різна.

Бойовики вважають себе частиною України, а Росія їх не вважає частиною себе, вважає їх окремими республіками. А бути окремими бойовики бояться, бо тоді до них може прийти Україна. Може. Цього ж боїться і Росія, і вимагає нейтрального статусу, щоб Україна ніколи туди не прийшла,

– пояснив він.

Також Зеленський додав, що вже 8 років Росія не вважає Крим та окуповані частини Донецької та Луганської областей нашими, і хоче вести переговори під час воєнних дій, шантажуючи нас. Натомість Україна не готова діяти за таким сценарієм.

Про яку безпеку та переговори може йти мова, якщо стоять їхні танки. Ні, ми їм не віримо. В принципі не віримо, і в цьому випадку також,

– додав президент.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Зеленського українським журналістам