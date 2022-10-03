Никто из мобилизованных не сможет объяснить, зачем ему это лично и почему он должен рисковать своей жизнью. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает 24 канал.

Важно Продолжаются жесткие боевые действия, есть новые освобожденные населенные пункты: вечернее обращение Зеленского

Президент рассказал, что среди погибших оккупантов уже есть те, кого забрали на войну неделю или две назад. Однако российскому командованию просто нужны люди, чтобы поставить их на место погибших.

А когда эти новые погибнут, отправят еще людей. Так воюет Россия. Так она и проигрывает,

– подчеркнул Зеленский.

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