Ніхто з мобілізованих не зможе пояснити, навіщо це йому особисто та чому він повинен ризикувати своїм життям. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає 24 канал.
Важливо Тривають жорсткі бойові дії, є нові звільнені населені пункти: вечірнє звернення Зеленського
Президент розповів, що серед загиблих окупантів вже є ті, кого забрали на війну тиждень чи два тому. Однак російському командуванню просто потрібні якісь люди, аби поставити їх на місце загиблих.
А коли й ці нові загинуть, відправлять іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє,
– наголосив Зеленський.
Росію слід виключити з усіх міжнародних організацій
Зеленський попередив, що державі-агресорці не допоможуть ні псевдореферендуми, ні анексії, ні розмови про вигадані ними кордони. Крім того, президент розповів, що сьогодні Росію остаточно відсторонили від ухвалення рішень у Міжнародної організації цивільної авіації.
Це вагома світова інституція, яка є спеціалізованою установою ООН. За словами глави держави, це промовистий сигнал усім іншим міжнародним організаціям. Країну, яка порушила стільки норм міжнародного права, необхідно виключити з усіх міжнародних організацій.
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