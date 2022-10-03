Ніхто з мобілізованих не зможе пояснити, навіщо це йому особисто та чому він повинен ризикувати своїм життям. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає 24 канал.

Важливо Тривають жорсткі бойові дії, є нові звільнені населені пункти: вечірнє звернення Зеленського

Президент розповів, що серед загиблих окупантів вже є ті, кого забрали на війну тиждень чи два тому. Однак російському командуванню просто потрібні якісь люди, аби поставити їх на місце загиблих.

А коли й ці нові загинуть, відправлять іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє,

– наголосив Зеленський.

Росію слід виключити з усіх міжнародних організацій

Зеленський попередив, що державі-агресорці не допоможуть ні псевдореферендуми, ні анексії, ні розмови про вигадані ними кордони. Крім того, президент розповів, що сьогодні Росію остаточно відсторонили від ухвалення рішень у Міжнародної організації цивільної авіації.

Це вагома світова інституція, яка є спеціалізованою установою ООН. За словами глави держави, це промовистий сигнал усім іншим міжнародним організаціям. Країну, яка порушила стільки норм міжнародного права, необхідно виключити з усіх міжнародних організацій.

Зверніть увагу! Росіяни вже стягують мобілізованих до Сумського напрямку. Близько 1,5 тисячі людей зафіксували на відстані 120 кілометрів від державного кордону. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що їх лише готують,

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