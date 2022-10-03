Деталі розповів Сергій Наєв – командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант – в ефірі телемарафону. Він заявив, що мобілізовані – недостатньо навчені. Росіяни не можуть відновити свій потенціал.

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Мобілізовані – це не та регулярна армія, з якою ми вели боротьбу протягом цих семи місяців. Протягом цього періоду часу ми дали достойну відсіч регулярним силам ворога,

– заявив Наєв.

Наразі зафіксували прибуття мобілізованих для підготовки. Близько 1,5 тисячі людей зафіксували на Сумському напрямку. Водночас вони перебувають на відстані 120 кілометрів від державного кордону й лише починають підготовку.

Втрати ворога

Країна-окупантка проводить так звану часткову мобілізацію. Усе тому, що герої ЗСУ завдають країні-агресорці колосальних втрат. Генштаб станом на 2 жовтня повідомив, що ліквідувати вдалося 60 110 окупантів.

Також знищили:

танків – 2 377 (+23 за добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 975 (+26) одиниць;

артилерійських систем – 1 405 (+8) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 337 (+1) одиниць;

засобів ППО – 176 одиниць;

літаків – 264 одиниці;

гелікоптерів – 227 (+1) одиниць.

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