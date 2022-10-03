Детали рассказал Сергей Наев – командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант – в эфире телемарафона. Он заявил, что мобилизованные – недостаточно обучены. Россияне не могут восстановить свой потенциал.

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Мобилизированные – это не та регулярная армия, с которой мы вели борьбу в течение семи месяцев. В течение этого периода времени мы дали достойный отпор регулярным силам врага,

– заявил Наев.

Теперь зафиксировали прибытие мобилизованных для подготовки. Около 1,5 тысяч человек зафиксировали на Сумском направлении. В то же время они находятся в 120 километрах от государственной границы и только начинают подготовку.

Потери врага

Страна-оккупантка проводит так называемую частичную мобилизацию. Все потому, что герои ВСУ наносят стране-агрессорке колоссальные потери. Генштаб по состоянию на 2 октября сообщил, что ликвидировать удалось 60 110 оккупантов.

Также уничтожили:

танков – 2377 (+23 за сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4 975 (+26) единиц;

артиллерийских систем – 1405 (+8) единиц;

реактивных систем залпового огня – 337 (+1) единиц;

средств ПВО – 176 единиц;

самолетов – 264 единицы;

вертолетов – 227 (+1) единиц.

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