Детали рассказал Сергей Наев – командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант – в эфире телемарафона. Он заявил, что мобилизованные – недостаточно обучены. Россияне не могут восстановить свой потенциал.
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Мобилизированные – это не та регулярная армия, с которой мы вели борьбу в течение семи месяцев. В течение этого периода времени мы дали достойный отпор регулярным силам врага,
– заявил Наев.
Теперь зафиксировали прибытие мобилизованных для подготовки. Около 1,5 тысяч человек зафиксировали на Сумском направлении. В то же время они находятся в 120 километрах от государственной границы и только начинают подготовку.
Потери врага
Страна-оккупантка проводит так называемую частичную мобилизацию. Все потому, что герои ВСУ наносят стране-агрессорке колоссальные потери. Генштаб по состоянию на 2 октября сообщил, что ликвидировать удалось 60 110 оккупантов.
Также уничтожили:
- танков – 2377 (+23 за сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 975 (+26) единиц;
- артиллерийских систем – 1405 (+8) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 337 (+1) единиц;
- средств ПВО – 176 единиц;
- самолетов – 264 единицы;
- вертолетов – 227 (+1) единиц.
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