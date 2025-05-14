По словам украинского главы государства, она "не сложилась". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Spiegel.

Смотрите также Стал агентом российского влияния, – политолог о возможном участии Уиткоффа в переговорах

Что сказал Зеленский об отношениях с Виткоффом

Президент Украины отметил, что еще ни разу не общался со спецпосланником Трампа. Он добавил, что приглашал всех советников по безопасности и все они готовы были поехать.

Мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним,

– говорит Зеленский.

Он также отметил, что не говорил с вице-президентом США Джей ди Венсом после ссоры в Овальном кабинете.

Заметим, что ранее Виткофф назвал "камнем преткновения" в переговорах по завершения войны в Украине оккупированные территории и Запорожскую АЭС. Зеленский считает, что его заявления очень похожи на сигналы от России, которые не предусматривают реального компромисса.