Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал в разговоре с 24 Каналом, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке находится под влиянием российской пропаганды, в которой Кремль очень искусен. В то же время позиция Уиткоффа не является определяющим фактором в американском поведении.

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"Сознательно или нет, но Уиткофф стал агентом российского влияния. Возможно, не совсем это понимая, он очень часто подыгрывает России. А каждый его вояж в Москву заканчивается "кулебяками" и рассказом в американских СМИ о том, как "русские хотят мира", – отметил Джигун.

В частности, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке, по словам политолога, рассказывал о том, что якобы камень преткновения в переговорах между Украиной и Россией только в четырёх областях плюс Крым, и если решить этот вопрос, то вообще можно заканчивать эту войну. Потому что у Путина "довольно скромные" намерения и он якобы не хочет захватывать всю Украину.

В то же время в западных СМИ отмечают, что Трамп иногда очень недоволен поведением Уиткоффа. Также, что спецпредставитель становится откровенно пророссийским и довольно токсичным, и это не нравится медиаокружению и спонсорам Республиканской партии.

Обратите внимание! Уиткофф во время переговоров с Путиным (они встречались трижды) не имел переводчика с американской стороны, а пользовался услугами исключительно российских специалистов. Это, по мнению западных журналистов, считается нарушением дипломатического протокола, ведь спецпредставитель Трампа не владеет русским языком.

Однако Трамп уже продемонстрировал, что может дать второй шанс отдельным членам своей команды, как это было с главой Пентагона Питом Хегсетом и экс-советником по нацбезопасности Майком Уолцом, которого президент США уволил не сразу. Поэтому Трамп, понимая, что Уиткофф имеет хорошие связи с россиянами и еще может быть полезным для Белого дома, до сих пор оставляет его при должности.

Однако здесь речь идет как раз не о пользе, а наоборот о деструктиве и попытке расшатать ситуацию не в ту сторону, в которую хотели бы США,

– предположил партнер коммуникационного агентства Good Politics.

Поэтому, по мнению Максима Джигуна, роль Уиткоффа может быть ослаблена в результате очередного этапа переговорного процесса.

Напомним, что на переговорах Украины и России в Стамбуле 15 мая будут участвовать спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Однако прибудет ли в Турцию сам Дональд Трамп, остается открытым вопросом.